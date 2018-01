Schaatsploeg verliest steun van sponsor AfterPay

Schaatsters Anice Das en Jorien ter Mors raken naar de Olympische Spelen in Pyeongchang hun sponsor AfterPay kwijt. Het bedrijf stopt na vijf jaar met het sponsoren van de schaatsploeg. Team AfterPay begon als opleidingsploeg, maar ontwikkelde zich tot vrouwensprintploeg met Ter Mors als boegbeeld. Op de Spelen in Zuid-Korea rijdt ze de 500 en de 1000 meter.

Ook bij het shorttrack komt ze in actie. Anice Das rijdt in Pyeongchang de 500 meter. De 31-jarige sprintster uit Heerenveen won deze afstand op het OKT, het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Thialf.