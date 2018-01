Het Historisch Centrum Leeuwarden, het Pier Pander Museum en de Oldehove hebben vorig jaar in totaal 53.000 bezoekers getrokken. In 2016 waren dat er 49.000. In het HCL trok vooral de vaste expositie 'Het verhaal van Leeuwarden' veel mensen. Steeds meer mensen weten ook de website van het HCL te vinden.

De Oldehove trok met ruim 28.000 mensen een recordaantal bezoekers. Er kwam vooral veel publiek naar de toren in de Nacht van de Leeuwarder Geschiedenis.