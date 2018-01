"Achtkarspelen moet afzien van heffing precariorechten"

Diverse partijen in de raad van Achtkarspelen willen dat het college afziet van het heffen van precariorechten in de gemeente. De FNP, Gemeentebelangen, de ChristenUnie en de PvdA dienen daarover een motie in. Inwoners van Achtkarspelen kregen recentelijk een brief van waterbedrijf Vitens, met een extra te betalen bedrag. Het bedrijf wil de hogere belasting die de gemeente oplegt, doorberekenen aan de klanten.

Een meerderheid van de raad vindt dat de inwoners niet de dupe mogen worden van de precarioheffing. Over drie weken wordt de motie in de gemeenteraad behandeld.