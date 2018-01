Vrijwilligers Bunkermuseum vinden paravaan op Terschelling

Vrijwilligers van het Bunkermuseum op Terschelling hebben donderdag bij natuurreservaat Boschplaat een paravaan aangetroffen. Dat is een torpedo-achtig apparaat dat vroeger werd gebruikt om kabels van zeemijnen door te snijden. De vrijwilligers vonden de paravaan in de duinen, waarschijnlijk is die door zandafslag zichtbaar geworden. Het voorwerp is opgehaald door een loonbedrijf. Het zal eerst worden schoongespoten, daarna krijgt de paravaan een plekje in het Bunkermuseum. In dit geval gaat het waarschijnlijk om een paravaan van Duitse komof.

De paravaan werd in het begin van de Eerste Wereldoorlog, van 1914 tot 1918, ontwikkeld door de Engelse marine. De voorwerpen werden gebruikt om de eigen schepen te verdedigen. Door de kabels van de zeemijnen door te snijden, dreven de explosieven naar het wateroppervlak. Daarna konden ze van afstand kapot geschoten worden.