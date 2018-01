Omrop TIP: Fiel de Nacht met Bearn Bilker

Praten over het leven, stil zijn van de natuur, piekeren over het duister en dromen over de nieuwe dag. Omrop Fryslân presentator Bart Kingma praat in het nachtelijke onlineprogramma 'Fiel de Nacht' met burgemeester Bearn Bilker over zijn leven en drijfveren. Op deze vijfde dag van het jaar is dat alles te zien op televisie.

Het Oerd op Ameland is het decor voor Bart Kingma om de nacht door te brengen met Bearn Bilker. Burgemeester die zich echt burgervader voelt, in een gemeente die nogal wat menselijke drama's voor de kiezen heeft gekregen. Maar ook een burgemeester die veel tijd steekt in zijn passie: koningshuizen in Europa. En een burgemeester die zich er niet voor schaamt om op te vallen, met populaire lezingen en optredens in de media. Een burgemeester met ambities dus, maar ook met relativering, en humor. En verdriet. Op vrijdag 5 januari om 17.15 uur is de aflevering met Bearn Bilker te zien.

Fiel de Nacht is vanaf maandag 1 tot en met vrijdag 5 januari te zien op teleivise. De andere gasten zijn Jan Posthuma, Marijke Roskam, Rients Ritskes en Greetje Bijma. Op Omropfryslan.nl/fieldenacht is alles over Fiel de Nacht, de gasten en de afleveringen te vinden.