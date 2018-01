Burgemeester Waanders wil helpen bij Sinterklaasintocht 2018

Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel wil graag helpen, om de nationale aankomst van Sinterklaas dit jaar zo te vieren dat die niet leidt tot protesten en polarisatie. Zij biedt daarom aan om met collega-burgemeesters, het ministerie van Sociale Zaken en publieke omroep NTR om tafel te gaan, om te verkennen hoe zoiets kan worden bereikt.

Een oplossing heeft zij nog niet. Als zij die had, was die volgens haar wel toegepast bij de nationale aankomst van Sinterklaas in Dokkum vorig jaar. Die aankomst verliep niet zoals de organisatie had gewild. Actievoerders tegen Zwarte Piet werden op weg naar Dokkum tegengehouden en hun demonstratie kon pas veel later worden gehouden.