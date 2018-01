Herdenking Remon Bruinsma: "Indrukwekkend en hartverwarmend"

"Het is één groot, indrukwekkend iets. Zoveel mensen op de been, hartverwarmend." Dat zei Jenny Minnen, woordvoerster van de familie Bruinsma na afloop van de herdenking voor Remon. De 18-jarige Westereender, die een maand lang vermist was, werd donderdagavond herdacht met een stille tocht door het centrum van Leeuwarden. Die begon bij De Waag aan de Nieuwestad en eindigde in de Prinsentuin, waar Remon op Nieuwejaarsdag in het water werd gevonden. Zo'n tweeduizend mensen waren bij de herdenking aanwezig. "Ik denk dat de familie blij is met zoveel kracht, energie en liefde van alle mensen", aldus Minnen.

Volgens Minnen wil de familie Bruinsma nu zekerheid hebben over het overlijden van Remon. "De onzekerheid is er nog steeds. We weten dat hij verdronken is, maar je wilt weten wat er gebeurd is. Die vraag blijft en de familie kan geen rust vinden, voordat die zekerheid er is. We hopen dat als mensen dingen weten, ze de familie die rust gunnen."