Bij het meldpunt voor vuurwerkoverlast zijn rond de jaarwisseling zo'n 1.400 meldingen voor Fryslân binnengekomen. Dat is meer dan vorig jaar, toen er 1.200 meldingen waren. De meeste klachten kwamen opnieuw uit Leeuwarden met bijna 300 meldingen. In Drachten waren er zo'n 100 meldingen en in Heerenveen 91.

Het meldpunt is een initiatief van dertig lokale GroenLinks-fracties. In totaal zijn er in Nederland 53.000 klachten over vuurwerkoverlast binnengekomen. Vorig jaar waren dat nog 48.000.