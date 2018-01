Tweeduizend deelnemers aan stille tocht voor Remon Bruinsma

Zo'n tweeduizend mensen lopen mee in de stille tocht voor Remon Bruinsma, die donderdag in het centrum van Leeuwarden wordt gehouden. De stoet verzamelde zich om 19.00 uur bij de Waag in Leeuwarden en liep daarna via de Oldehove naar de Prinsentuin. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden sloot zich bij de Oldehove aan bij de familie van Remon, die voorop loopt in de stoet. In de Prinsentuin wordt Remon daarna herdacht met bloemen, die in het water worden gelegd.

De 18-jarige Remon Bruinsma werd op Nieuwejaarsdag gevonden in het water van de Prinsentuin, nadat hij al een maand werd vermist. Hij verdween na een avondje stappen in het centrum van Leeuwarden.

De stille tocht wordt live uitgezonden op de Facebook-pagina van Omrop Fryslân.