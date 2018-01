VIDEO: Kinderen hebben de toekomst bij Sirkus Adje Lambertsz

Leeuwarden-Fryslân 2018 moet de jeugd een toekomst geven. Dat is althans een van de doelstellingen van de organisatie van het culturele jaar. In Leeuwarden doen ze dat met een circus: Circus Adje Lambertsz. Kinderen van de groepen 5 en 6 van de basisschool worden zo gestimuleerd mee te doen aan kunst, toneel of andere activiteiten.

De afgelopen maanden waren de mensen van Circus Adje al op pad bij de vijftig basisscholen in de gemeente Leeuwarden. Daar konden de kinderen meedoen aan speciale workshops.