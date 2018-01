Werkstraf voor beledigen verkeersregelaar

Een man uit Surhuisterveen heeft een werkstraf van 30 uur gekregen, ook kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken. De man had in maart vorig jaar in Kootstertille een verkeersregelaar bedreigd en uitgescholden voor een 'verkeersnazi'. De verdachtej wilde niet stilstaan voor het slachtoffer, die op dat moment het verkeer in goede banen wilde leiden bij de opbouw van een evenement. De rechter strafte dubbel zo zwaar als de eis van de officier van justitie, om duidelijk te maken dat mensen met een publieke taak niet bedreigd mogen worden.