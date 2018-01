VIDEO: De strijd van de zeemeerminnen

Voor het eerst in de geschiedenis is er donderdag een Open Fries Kampioenschap Zeemeerminnenzwemmen georganiseerd in Wolvega. Tussen de tientallen zeemeerminnenstaarten moeten de deelnemers zo snel mogelijk zwemmen, maar worden ze ook beoordeeld op hun uiterlijk als zeemeermin. De winnende deelnemers zwemmen met geschminkte schubben en kroontjes in het haar. Deelnemen kan in vier categorieën: onder de 8 jaar, van 8 tot 11 jaar, 11 tot 16 jaar en 16 jaar en ouder. Het kampioenschap wordt georganiseerd door Zeemeerminschool Joke Mijn Zwemschool.