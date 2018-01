Remon Bruinsma uit De Westereen is waarschijnlijk om het leven gekomen door verdrinking. Dat blijkt uit de sectie op het lichaam, meldt de politie donderderdag aan het eind van de middag. Er zijn geen inwendige en uitwendige verwondingen gevonden. Er is ook toxicologisch onderzoek verricht. De uitslag daarvan wordt eind volgende week verwacht.

Het lichaam van Remon Bruinsma werd afgelopen maandag gevonden in het water van de Prinsentuin in Leeuwarden. Hij was meer dan vier weken vermist.