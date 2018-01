NOS en de regionale omroepen gaan nog meer samenwerken

De regionale omroepen en de NOS hebben vorig jaar bijna 2.500 radio- en tv-bijdragen met elkaar uitgewisseld. Regionaal nieuws werd via de site en de app van de NOS meer dan 130 miljoen keer gelezen. Dat blijkt uit een overzicht van Bureau Regio, een aparte redactie van de regionale omroepen in Hilversum. De regionale omroepen en de NOS deden ook al een aantal onderzoeksprojecten met elkaar. Dan ging het bijvoorbeeld om de werkdruk onder leraren en om wat raadsleden drijft om actief te zijn in de politiek.

De NOS en de 13 regionale omroepen werken al langer samen en gaan dit in het nieuwe jaar ook doorzetten, zo hebben ze kortgeleden afgesproken. Beide partijen vinden een samenwerking belangrijk. De NOS kan zo dieper in de haarvaten van de samenleving doordringen. En de regionale omroepen kunnen gemakkelijker bij het nationale en internationale nieuws komen. Zo kan het publiek zo volledig mogelijk geïnformeerd worden.