Doneeractie opgezet voor familie Remon Bruinsma

Een tante van Remon Bruinsma heeft een doneeractie opgezet. Ze wil geld inzamelen om het onderzoek naar de doodsoorzaak van Remon uit De Westereen te bekostigen. Hij was vier weken lang vermist. Zijn lichaam werd op Nieuwejaarsdag gevonden in het water van de Prinsentuin in Leeuwarden.

Donderdag wordt sectie verricht op het lichaam. Als uit dat onderzoek blijkt dat het om een misdrijf gaat, volgt een juridische procedure. Dat schrijft Gea Bruinsma, de tante van Remon, op de website van de doneeractie. Ook als het niet om een misdrijf gaat, heeft de familie een advocaat nodig. Omdat zoiets veel geld kost, is een inzamelactie opgezet. Die heeft tot nu toe meer dan 4500 euro opgeleverd.

Er wordt donderdagavond in Leeuwarden een herdenking gehouden voor Remon. Belangstellenden kunnen zich om 7 uur 's avonds melden bij de Waag aan de Nieuwestad, waarna de stoet richting de Prinsentuin wandelt. Daar worden bloemen in het water gelegd. De tocht is volgens de initiatiefnemers georganiseerd in overleg met de familie.