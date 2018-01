Fryske Jûn: alleen met een gitaar voor 6.000 man

Het grote aftellen is begonnen voor Piter Wilkens, Gurbe Douwstra, Tim Douwsma, De Kast, Elske DeWall en Vangrail. Over twee dagen is het zover: de eerste editie van de Fryske Jûn in concertzaal AFAS Live in Amsterdam. Een avond die volledig in het teken zal staan van de Friese muziek.

Voor veel artiesten zal het de eerste keer zijn dat ze in de beroemde concertzaal staan. Een zaal waar ook grote namen zoals Radiohead en Lady Gaga op het podium hebben gestaan. Zelfs voor een succesvolle Friese band zoals Vangrail blijt zoiets bijzonder. "Alle optredens die wij doen zijn in zekere zin uniek, natuurlijk is het ene concert groter dan het andere, en dan is AFAS Live wel een zeer bijzondere popzaal." Vertelt de zanger van de band, Raynaud Ritsma. "Wij kijken er heel erg naar uit."

Opvallende samenwerkingen

In de afgelopen dagen is er natuurlijk veel contact tussen de verschillende artiesten. Ze zien elkaar vaak in het Friese circuit maar dit is wel wat anders, en dat vraagt natuurlijk ook om een andere voorbereiding. "Wij gaan ook een liedje spelen met Gurbe," verklapt Raynaud. "Wij zien elkaar vaak en er is dit jaar natuurlijk veel over gesproken. Die voorpret is natuurlijk superleuk!"

De samenwerking tussen Vangrail en Gurbe betekent echter niet dat het allemaal duetten en samenwerkingen zullen gaan worden op zaterdagavond. De artiesten zullen voor een groot deel hun eigen repertoire spelen. "Wij spelen de songs die wij graag spelen en die bij ons passen. Maar wij gaan ook wel wat leuke dingen doen tijdens onze show. Dingen die wij nog nooit eerder hebben gedaan." Wat dat dan precies gaat zijn blijft eerst nog geheim.

Alleen met de gitaar voor 6.000 man

Gurbe Douwstra zal voor het eerst in de grote Amsterdamse concertzaal staan. En voor hem zal dat wel een uitdaging worden, zo met de gitaar. "Ik ben inderdaad nu eenmaal een troubadour, een man met een gitaar, die zijn eigen liedjes schrijft en speelt. En ik probeer, waar ik ook kom te spelen, die liedjes te laten horen, die ik zelf ook mooi vind om te spelen. Hoe dat precies zal gaan werken in die grote ruimte zoals die van AFAS Live, dat weet ik niet. Dat moet ik zaterdag maar 'aan den lijve' ondervinden." Douwstra vindt het vaak prettig om contact te maken met het publiek en hij denkt dat dit wel moeilijker zal worden in Amsterdam, maar hij zal het wel gaan proberen, zo geeft hij zelf aan.

Het is echter niet voor het eerst dat de Friese troubadour voor zo'n groot publiek zal staan. "Ik heb in het verleden twee keer op de Fryske Music Night in het WTC in Leeuwarden gestaan. Daar waren beide keren meer dan 5.000 mensen in het publiek, dus voor de 'massa' ben ik niet echt bang." Zenuwachtig zal hij dan waarschijnlijk ook niet zijn als hij zaterdag het podium op moet. "Ik heb gemerkt dat als je de mensen niet meer kunt 'tellen', het niet zoveel verschil maakt of er nu 2.000 of 6.000 mensen zijn."

"Zin in de sfeer en de adrenaline"

Gurbe Douwstra heeft net als de andere artiesten veel zin in het grote optreden in Amsterdam, en hoopt in de massa toch nog wat persoonlijke momenten te kunnen pakken. "Waar ik toch wel het meeste naar uitkijk is, wie ik allemaal ken in het publiek. Ik weet dat mijn kinderen en mijn vriendin erbij zullen zijn en ik weet ook dat er een paar vrienden uit Noord-Holland bij zullen zijn. Ik hoop in de gelegenheid te zijn om bijvoorbeeld nog met hun te praten."

Op de vraag waar Raynaud Ritsma het meeste naar uitkijkt op zaterdagavond, is hij duidelijk: "Het spelen met de band, het moment dat wij aftikken, het moment dat wij de bühne oplopen, de sfear en de adrenaline."

Live