Waterschap druk met extra regenwater

Wetterskip Fryslân heeft het deze dagen druk met het wegwerken van het water in de Friese boezem, dit komt door het natte weer van de afgelopen tijd. In de afgelopen vier maanden is er zoveel regen gevallen, dat het niet op de gewone manier kan worden weggewerkt. En al die extra inspanning zorgt er ook voor dat er meer telefoontjes binnenkomen, zo merkt ook Pier Schaper van het waterschap. "Wij krijgen wat vaker klachten over verstopte duikers en storingen in poldergemalen omdat die overuren draaien."

Woudagemaal

De poldergemalen draaien op volle toeren, maar het Woudagemaal hoeft nog niet aan. Iedere dag wordt er door het waterschap een evaluatie gemaakt om te kijken of het nodig is om het Woudagemaal op te starten. Maar tot nu toe is dit nog niet nodig geweest. "Gelukkig is het vandaag (donderdag) redelijk droog gebleven, en dat maakt het verschil, in combinatie met het op gang houden van de spuicapaciteit." Zo legt Schaper uit.

Als er net een paar millimeter meer was gevallen, had het oude gemaal weer aangeslingerd moeten worden. Een paar millimeter maakt dus een groot verschil. Schaper: "Op de oppervlakte van de volledige provincie Fryslân betekent 1 millimeter meer regenwater al 3 miljoen kuub meer water in de Friese sloten en meren. In vergelijking: het Woudagemaal staat voor 2 millimeter water een volledige dag aan om het weg te krijgen."

Het Wetterskip krijgt ook veel vragen van mensen met water op het erf of in kelders, maar dat is volgens Schaper niet de verantwoordelijkheid van het waterschap. Als het water weer in de sloten en vaarten komt valt het weer onder het beheer van It Wetterskip.