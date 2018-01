Slecht jaar voor de ooievaars, veel dode jongen

2017 was een erg slecht jaar voor de ooievaars in Fryslân. In vergelijking met 2016 waren er de helft minder ooievaars. Daarmee is 2017 een tragisch jaar. Dat schrijft It Eibertshiem in zijn jaarverslag. Deze stichting zet zich in voor het in stand houden van het aantal ooievaars. In Beetsterzwaag werden in juni dertig dode jongen aangetroffen op de nesten. Daar waren uiteindelijk 25 volwassen ooievaars.

In en om Earnewâld zijn maar tien ooievaars uitgevlogen. It Eibertshiem maakt zich voorlopig geen zorgen. Landelijk gezien gaat het heel goed met de ooievaars. Het aantal broedparen neemt landelijk hezien nog altijd toe. Er zijn nu tussen de 1025 en 1075 broedparen.