Pauwenpaartje gevonden in Damwâld, zoektocht naar eigenaar

In Damwâld zijn twee pauwen gevonden. Het gaat om een koppeltje en dat gebeurt niet zo vaak, volgens Harm Sliep van de skutstâl in Dokkum. Daar worden de exotische foto's momenteel opgevangen. Het mannetje en het vrouwtje zijn vorige week al gesignaleerd in Damwâld. Sliep kreeg er al diverse keren meldingen over. Ook maandag werden de pauwen op het dak gezien. ''Maar ik wil het dak niet opklimmen om er achteraan te gaan. Want als ik in de buurt kom, dan vliegen ze weer weg.''

Op nieuwjaarsdag kwam om een uur of vier weer een melding van mensen die de pauwen op het dak hadden. ''Een buurman heeft kippen. Die heeft toen kippenvoer gestrooid en de vogels zo het kippenhop in gelokt. Toen kon ik ze ophalen.'' Sinds dinsdagochtend zitten ze in de skutstâl. De eigenaars wordt gevraagd contact op te nemen met Sliep, dat kan via de redactie van Omrop Fryslân.