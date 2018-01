Busvervoer ligt plat: ''bespottelijk'', maar ook begrip

Het busvervoer in Fryslân ligt voor een groot deel plat. Chauffeurs voeren actie, omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Die werkdruk wordt ook, vinden de chauffeurs, elk jaar hoger. Reizigers proberen begrip op te brengen voor de acties, maar dat lukt niet altijd. ''Ik vind het bespottelijk'', zegt een man. ''Mensen moeten wel op hun bestemming kunnen komen.'' Een ander was niet op de hoogte van de staking en stond donderdagochtend in de kou. ''Ik was hier vanmorgen, en de bussen stonden er niet. Ik wist het helemaal niet.''

Provincies niet vrijuit

De vakbonden richten hun pijlen bij de staking in het streekbusvervoer niet alleen op de vervoerders. Ook de provincies gaan niet vrijuit, stellen FNV en CNV. De provincies besteden het openbaar vervoer sinds 2001 aan en sinds die tijd zijn de duimschroeven steeds strakker aangedraaid. Vervoersbedrijven stellen scherpere offertes op, omdat anders iemand anders de aanbesteding wint. En dat betekent weer dat er steeds meer wordt gevraagd van werknemers.

Volgens gedeputeerde Johannes Kramer ligt het toch net wat anders. ''Dit zijn afspraken tussen werkgever en werknemer. Wij stellen dat men zich moet houden aan de CAO-afspraken. Dat is een zaak tussen de vakbonden en de werkgevers. Daar zit de overheid niet tussen, dat zou ook niet goed zijn.''