Supermarkt Oppenhuizen gewoon open na brand

De supermarkt in Oppenhuizen is gewoon open gegaan na de brand van donderdagochtend. Rond een uur of zes in de ochtend ontstond de brand in de ketelruimte van de winkel. Door de bestrijding van het vuur is er zowel rook- als waterschade in de ketelruimte. De supermarkt zelf heeft geen schade opgelopen. Er hangt alleen een rooklucht in de winkel. Om die weg te krijgen wordt de boel goed doorgelucht.