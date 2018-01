Nieuwe koers voor MFC De Utherne in IJlst

Het multifunctioneel centrum De Utherne in IJlst gaat een nieuwe koers varen. Vanaf dit jaar hebben twee nieuwe pachters de leiding over het centrum. Fokke Rosier en Majanka Faber nemen het stokje over van beheerder Herman Baudet, die zich jarenlang heeft ingezet voor De Utherne. Woensdagavond zijn de nieuwe plannen voor het multifunctioneel centrum gepresenteerd.

Zo zullen de sportactiviteiten worden verbreed, krijgt de kantine een upgrade met een terras en zullen er vier keer per jaar evenementen worden georganiseerd. Maar eerst moet het centrum worden verbouwd. Eind april dit jaar moet alles klaar zijn.