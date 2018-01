Aan de Mr. Andreasstraat in Kollum is donderdagochtend om ongeveer half acht een auto uitgebrand. De bestuurder had zijn auto net geparkeerd op een parkeerplaats bij tween supermarkten. Toen hij terugkwam, stond de wagen in brand.

De brandweer van Kollum heeft het vuur geblust. Een berger heeft de auto weggesleept. De oorzaak van de brand is nog onbekend.