Friese bussen rijden niet vanwege staking chauffeurs

Friese buschauffeurs van Arriva leggen donderdag het werk neer vanwege de hoge werkdruk. in Fryslân rijden er donderdag geen bussen, behalve op de eilanden. De vakbonden hadden de werkgevers eerder al een ultimatum gesteld, maar de vervoersbedrijven kwamen niet met concrete voorstellen om de werkdruk te verlagen. Het resultaat is een landelijke staking. Vakbonden CNV en FNV verwachten dat in Fryslân zo'n tachtig tot negentig procent van de chauffeurs zal staken.

Overlast

Op diverse plaatsen is onze provincie komen chauffeurs en vakmensen bij elkaar om de stakingsformulieren in te vullen. De grootste plaatsen waar gestaakt wordt, zijn Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Voor reizigers betekent de staking veel overlast.

De staking is een actie voor een goede CAO. Het gaat volgens vakbond CNV niet om hogere lonen, maar om meer tijd voor pauze en service aan reizigers. Belangrijk is ook dat er geld komt voor opleiding en meer perspectief voor uitzendkrachten.