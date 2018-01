Brand supermarkt Oppenhuizen onder controle, weinig schade

Bij de brand in de supermarkt van Oppenhuizen is donderdagochtend de ketelruimte beschadigd. Door de brand ontstond er rook- en waterschade in dat deel van het gebouw. In de supermarkt zelf lijkt de schade mee te vallen. De supermarkt ging donderdagochtend gewoon weer open.

Sloopwerk

De brandweer gaf net voor zevenen het sein brand meester. De brandweerlieden deden nog wel een nacontrole, om te zien of het vuur ook echt uit was. Om bij het vuur te komen, moesten er sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd in de ketelruimte.

De brandweer had in eerste instantie opgeschaald naar een middelbrand. Er waren meerdere korpsen uitgereden. De brand ontstond tegen zes uur.