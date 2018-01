Omrop TIP: Fiel de Nacht met Greetje Bijma

Praten over het leven, stil zijn van de natuur, piekeren over het donker en dromen over een nieuwe dag. Omrop Fryslân presentator Bart Kingma praat in zijn nachtelijke onlineprogramma 'Fiel de Nacht' met jazz-zangeres Greetje Bijma over haar leven en drijfveren. Op deze vierde dag van het jaar is dat alles te zien op televisie.

Middenin de prachtige duinen van Ameland brengt Bart Kingma de nacht door met Greetje Bijma. Ze heeft een uniek talent en krijgt daarvoor wereldwijde erkenning. Maar wat ze kan is zo bijzonder, dat het erg lastig is om daar een groot publiek van te laten genieten. En sinds de steun van haar man is weggevallen, is dat overleven alleen maar moeilijker geworden. Op donderdag 4 januari om 17.15 uur is de aflevering met Geertje Bijma te zien.

Fiel de Nacht is vanaf maandag 1 tot en met vrijdag 5 januari te zien op teleivise. De andere gasten zijn Jan Posthuma, Marijke Roskam, Rients Ritskes en Bearn Bilker. Op Omropfryslan.nl/fieldenacht is alles over Fiel de Nacht, de gasten en de afleveringen te vinden.