IJshockeyers UNIS Flyers naar bekerfinale

De ijshockeyers van UNIS Flyers hebben de finale van de nationale beker bereikt. De Feansters wonnen woensdagavond in Brabant met 6-3 de tweede wedstrijd in de halve finale van Eindhoven. De periodestanden waren 1-3, 2-3 en 0-0. De Flyers waren in de eerste wedstrijd in Heerenveen ook al met 6-3 te sterk voor Eindhoven.

Hattrick Bezak

Eindhoven opende in eigen huis direct de score bij de eerste de beste doelpoging. Lang konden de Brabanders echter niet van de voorsprong genieten, want door een hattrick van Adam Bezak sloten de Flyers de eerste periode met een 3-1 voorsprong af.

In de tweede periode ging het spel op en neer, en zo ook het scoreverloop. Kevin Nijland, Ronald Wurm en Pippo Limnell bouwden de score verder uit voor de Flyers. Eindhoven deed tussendoor nog wat terug, zodat de tweede periode eindigde in 6-3 in het voordeel van de Feansters.

Vijfde finale op rij

De derde periode leverde de nodige kansen op voor beide ploegen. Zo schoot Bezak op de lat. Er werd echter niet meer gescoord, waardoor de Flyers voor de vijfde keer op rij in de finale staan van de nationale beker. In die finale neemt UNIS Flyers het op 4 februari op tegen Hijs Den Haag.