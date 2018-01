Knegt en Schulting hebben wereldprimeur met innovatief pak

Shorttrackers Sjinkie Knegt uit Bantega en Suzanne Schulting uit Tijnje hebben in ijsstadion Thialf getraind met een nieuw innovatief shorttrackpak. Het is de bedoeling dat ze met het pak hun houding kunnen verbeteren. Knegt en Schulting hebben een wereldwijde primeur door in het pak te trainen. Ze hopen hiermee de kansen op Olympisch succes in Zuid-Korea te vergroten.

App

Het pak is op maat gemaakt en brengt de exacte lichaamshouding in kaart, en berekent bijvoorbeeld de afstand van de heupen tot het ijs. Het pak staat in verbinding met de smartphone van coach Jeroen Otter, waarop hij via een app in realtime de data binnen krijgt. Zo is op de millimeter exact te zien of Knegt en Schulting wel diep genoeg zitten. Als dat niet het geval is, kan Otter met een druk op de knop een trilling versturen, die de shorttrackers dan voelen door het pak. Ze kunnen hun houding dan direct aanpassen.

Knegt is positief

Knegt is positief over de innovatie: "Ik schaatste altijd op gevoel en schatte zelf in of ik diep genoeg zat. Nu kan mijn coach precies zien of ik nog iets dieper moet zitten voor mijn ideale houding."