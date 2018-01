Een 34-jarige drankrijder is woensdagmiddag aangehouden omdat hij veel te veel had gedronken. Hij moest op het politiebureau een ademanalyse doen en verklaarde daar zelf dat hij een halve liter wodka had gedronken en daarna in de auto was gestapt.

De verdachte is zijn rijbewijs kwijt en kreeg een rijverbod opgelegd. De man had zijn rijbewijs sinds een half jaar.