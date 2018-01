Een bestelbus is woensdagavond in het water beland aan de Zeedijk bij Piaam. Door nog onbekende oorzaak raakte de wagen van de weg en in het water. De bestuurder kon zelf uit de bestelbus komen en op de wal klimmen.

Duikers van de brandweer van Sneek werden opgeroepen voor het ongeluk, maar hoefden niet in actie te komen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken op verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.