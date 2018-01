Burgemeester Crone staat op receptie stil bij Remon Bruinsma

In de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Leeuwarden, stond burgemeester Ferd Crone stil bij de dood van Remon Bruinsma. Crone zei daarin dat hij erg is geraakt door de dood van de jongen. Tegelijkertijd prijst hij de gemeenschapszin van de Friezen bij de zoektocht naar Remon: "Dat vond ik fantastisch, want hier hebben zoveel mensen geholpen met zoeken. Maar ook de beleving van verdriet deze week weer, ja dat is de mienskip hè?" Donderdag is er in Leeuwarden een herdenking voor Remon Bruinsma. Het lichaam van de vermiste 18-jarige Westerener werd maandagmiddag gevonden in het water van de Prinsentuin.

Nieuwjaarsconcert

Behalve de receptie organiseert de gemeente Leeuwarden ook een nieuwjaarsconcert in stadsschouwburg De Harmonie. Het concert wordt verzorgd door het Nederlands Blazers Ensemble en Kening fan 'e Greide. Om de herindeling van de gemeente met Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradiel te vieren, wordt het feest gratis aangeboden. Het wordt volle bak in De Harmonie, want alle beschikbare kaartjes voor het nieuwjaarsconcert zijn vergeven.