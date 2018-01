De storm van woensdag heeft voor ijsclub 'IIsnocht' in Lekkum voor een domper gezorgd. Het hele dak is van het gebouw bij de ijsbaan afgewaaid. Dat ligt nu zo'n acht meter verder, in de tuin van de buren van de ijsbaan. In het huisje zelf is de ravage ook groot.

Het gebouw is een paar jaar geleden net nieuw gebouwd door vrijwilligers en de vraag is nu of er nog genoeg geld is om het allemaal opnieuw op te bouwen. De ijsclub is maar klein en heeft niet veel inkomsten.