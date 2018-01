Piet Paulusma: "Storm was best extreem"

De westerstorm van woensdag was "best extreem", vindt weerman Piet Paulusma, vooral omdat de harde wind lang duurde. Ook in de nacht van dinsdag op woensdag stond er al een harde wind, in combinatie met veel regen.

Op Vlieland werden windstoten gemeten van wel 125 kilometer per uur. Gemiddeld stond daar windkracht 11 en "dat gebeurt niet zo vaak", zegt Piet. Je moet terug naar 5 december 2013 voor soortgelijke omstandigheden. Ook de provincie in kwamen zware windstoten voor.

