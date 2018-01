VIDEO: Focus op Slauerhoff

​"Alleen in mijn gedichten kan ik wonen". De beroemde dichtregel van Jan Jacob Slauerhoff. Culturele hoofdstad Leeuwarden kan niet om hem heen, want hij is een Leeuwarder en zijn poëzie is wereldberoemd. Jan Jacob Slauerhoff (1898 - 1936) was veel op zee. Hij was scheepsarts en onderweg schreef hij gedichten. In 2018 zijn er veel activiteiten die met Slauerhoff te maken hebben. Kunstenaar Marije Bouman uit Heerenveen maakte bijvoorbeeld een tentoonstelling van schilderijen voor museum Belvédère en liet zich inspireren door gedichten van Slauerhoff.

In de dorpskerk van Huizum in Leeuwrden worden aankomende zomer lezingen, concerten en tentoonstellingen gehouden.

Het gedicht van Slauerhoff over zijn vader - 'In Memoriam Patris' - bestaat uit maar liefst 34 strofen en wordt vertaald in tien talen. Dit gedicht is ook de basis van een theatervoorstelling van 'Under de toer'. Vanaf september is dat toneelstuk te zien in de Dorpskerk van Huizum. De regisseur van het stuk is Gooitsen Eenling.