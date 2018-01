De vrouw van Tjeerd van Seggeren, die wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood, blijft dertig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank woensdag bepaald. De 33-jarige vrouw werd 22 december opgepakt.

Tjeerd van Seggeren werd in juli vorig jaar door gevonden in een weide bij De Westereen, nadat hij in die plaats een festival had bezocht. Hij had ernstige verwondingen aan zijn hoofd. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.