Veerboten Wagenborg gaan wel, maar met vertraging

Terwijl de veerboten van Doeksen naar Terschelling en Vlieland voor een groot deel aan de kant liggen door de storm, varen de boten van rederij Wagenborg naar Ameland en Schiermonnikoog nog gewoon door. Wel is er grote vertraging, omdat het aanleggen veel meer tijd kost dan gewoon. De passagiers van de veerboot van half twee naar Schiermonnikoog hadden dubbel pech. De veerboot kon wel aan de kant komen, maar de reizigers mochten niet van boord, omdat de veerdam onder was gelopen. Pas na drie kwartier was het water genoeg gezakt om veilig aan vaste wal te komen.

In de nacht van woensdag op donderdag worden de pier op Ameland en de pier van Holwerd afgesloten. Door hoogwater en harde wind komen de pieren onder water te staan. Alle auto's moeten voor die tijd van de pieren worden gehaald.