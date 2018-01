Brand in manege van Harich mogelijk toch aangestoken

"Als wij beide kantines bekijken, dan kon de brand wel eens op twee plekken tegelijk zijn begonnen." Dat zegt voorzitter Romke Falkena van manege Gaasterlân in Harich. Falkena en penningmeester Liuwe Zijlstra zien het daarom als een serieuze optie dat de brand is aangestoken. De twee kantines worden gescheiden door een dikke muur, en die lijkt te zijn doorgebrand. Falkena en Zijlstra hebben hun vraagtekens bij het scenario dat dit door één brandhaard is veroorzaakt. De politie heeft dinsdag onderzoek gedaan naar de brand en concludeerde dat de brand in de keuken is ontstaan.

Crowdfunding

Het bestuur van de manege hoopt dat alles goed verzekerd is. Volgens Zijlstra is er los van de verzekering nog wel voor tienduizenden euro's aan geld nodig. Dat komt met name door de gevolgschade. Zo kunnen er bijvoorbeeld geen selectiewedstrijden worden gehouden in de zwaar beschadigde manege. Die wedstrijden moeten allemaal worden verplaatst naar een andere locatie. Veel omliggende maneges hebben al hulp aangeboden.

Om de manege er financieel weer bovenop te helpen, is er dinsdag een crowdfundingsactie op touw gezet. De teller stond woensdagochtend al op 3.000 euro.