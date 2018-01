De N31 bij Harlingen is zojuist weer vrijgegeven voor verkeer. De weg werd rond kwart over twee in beide richtingen afgesloten, omdat er platen van een gebouw in de buurt dreigden te waaien. De platen zijn verwijderd met een hoogwerker en de weg kon daardoor omstreeks drie uur weer opengesteld worden voor verkeer.

