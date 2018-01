SC Heerenveen oefent tegen Anderlecht

SC Heerenveen speelt op het trainingskamp in Spanje een oefenwedstrijd tegen RSC Anderlecht. Het duel wordt gespeeld op donderdag 11 januari. De Belgische topclub staat op dit moment op de derde plaats in de Jupiler Pro League, en speelde de afgelopen maanden in de Champions League. Bij Anderlecht speelt onder andere oud-Heerenveenspeler Sven Kums. Kums speelde tussen 2011 en 2013 bij Heerenveen en ging daarna naar SC Zulte Waregem. De middenvelder speelde in totaal 69 wedstrijden voor Heerenveen.

De ploeg van Jurgen Streppel gaat vanaf zaterdag op trainingskamp naar het Spaanse La Manga. Vorig seizoen speelde Heerenveen ook al eens een oefenwedstrijd tegen Anderlecht. Toen eindigde de wedstrijd in Brussel in een 3-1 overwinning voor de Belgen.