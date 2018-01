Extra geld nodig voor bijzondere kas in Snakkerburen

Er is extra geld nodig om de historische broeikas in de dorpstuin van Snakkerburen te behouden. De restauratie van de kas kost meer dan 2 ton. De kweekkas heeft de status van cultuur-monument gekregen maar de subsidie van de provincie die naar aanleiding van de benoeming is toegekend, is maar de helft van het noodzakelijke bedrag.

Als het geld bijeen gebracht is zal de restauratie nog een hele puzzel worden, want de kas moet helemaal uit elkaar gehaald worden, en in delen worden opgeknapt en teruggeplaatst. De kas raakt intussen behoorlijk verwaarloosd, zo is er roestvorming en lekkage. Een storm zoals die van woensdag, werkt ook niet mee aan het behoud van de kas.

Het doel van de restauratie is om informatie te geven over dit industrieel erfgoed en om de geschiedenis van de kweekfamilies in en om Leeuwarden te vertellen. Vrijwilligers gaan rondleidingen geven en de kas onderhouden. Zo past het in de doelstelling van de Dorpstuin, dat een sociale ontmoetingsplaats is voor kansarme mensen.