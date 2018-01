Partijkas GemeenteBelangen SWF wordt gesponserd

De partij GemeenteBelangen-Totaal Lokaal in Súdwest-Fryslân wil de lege partijkas spekken door samenwerking met SponsorKliks. Wanneer klanten van bekende webwinkels zoals Bol.com, Wehkamp of Coolblue niet rechtstreeks naar de online-winkel gaan, maar dat doen via de website van GemeenteBelangen, brengt dat geld yn het laatje Dat kan oplopen van ongeveer 5 tot 15 procent van het aankoopbedrag.

GemeenteBelangen zegt de eerste politieke partij te zijn met een overeenkomst met SponsorKliks. De partij wil extra geld om de strijd met de grote partijen CDA en PvdA aan te gaan. Volgens voorzitter Douwe de Boer van GemeenteBelangen-Totaal Lokaal is er geen problemen dat de partij gesponsord wordt door het bedrijfsleven. De afstand zou groot genoeg zijn.