17.000 euro voor VUmc als aandenken aan Dirk Baron

Meer dan 700 mensen uit heel Nederland hebben de afgelopen weken geld gestort voor de doneeractie ter nagedachtenis aan Omrop Fryslân-presentator Dirk Baron. De actie voor het VUmc Alzheimercentrum heeft in totaal 17.000 euro opgebracht. Dirk Baron nam op 28 november op 37-jarige leeftijd afscheid van het leven. Dirk had, net als zijn vader, de ziekte van Alzheimer. De ziekte beheerste zijn leven steeds meer. Om te voorkomen dat zijn kinderen geconfronteerd zouden worden met dezelfde traumatische ervaringen, was het voor Dirk een logisch besluit om zelf het moment van afscheid te bepalen. Hij zou niet doormaken wat zijn vader was overkomen.