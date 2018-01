Storm raast over Fryslân

Sinds elf uur woensdagochtend raast er een storm over Fryslân heen. De wind neemt in kracht toe tot een kracht 8 of 9, met windstoten die kunnen oplopen tot een kracht 10 of 11. De storm zorgt in Fryslân nog niet voor grote problemen. Onderaan dit artikel vindt u een liveblog wat de hele middag zal worden bijgehouden met het meest actuele nieuws over de storm. Gebruikers van de omropapp op iPhone of iPad kunnen het liveblog hier bekijken.

Waddengebied

In het Waddengebied staat een zeer harde wind, en ook de instanties kunnen de krachten goed merken. Doeksen heeft de veerboottijden aangepast op het weer, en waarschuwt mensen om de auto niet te parkeren in de buurt van de veerhaven.De provinciale bruggen worden eerst niet bediend vanwege de harde wind. Het is niet duidelijk tot hoe laat dit zal gaan duren.

Boswachter Richardt Kiewiet van Ameland meldt dat de auto's daar door het hoge zeewater moeten rijden om bij de veerboot te komen.

Koers houden met moeite

De provincie meldt dat lege schepen op het PM Kanaal door de harde wind moeite hebben om koers te houden. Provinciale Waterstaat is daar aanwezig om het scheepvaartverkeer te begeleiden.

In de wijk Nijland in Leeuwarden is een grote boom omgewaaid en tegen een huis terechtgekomen. Ook tussen Dronrijp en Menaldum heeft de sterke wind een boom uit de grond getrokken.

Circustenten gezekerd

Circus Sander en Friends op het Oldehoofsterkerkhof hebben door de storm de voorstellingen van woensdagmiddag moeten annuleren. Medewerkers van het circus zijn aan het begin van de middag druk bezig om de circustenten te zekeren tegen de harde wind. Het circus neemt contact op met de mensen die al kaarten hadden gekocht of gereserveerd voor de voorstelling.

Dakplaten losgewaaid

Bij uitzendbureau Randstad aan de Schrans in Leeuwarden heeft de wind aan het begin van de woensdagmiddag een groot stuk van het dak losgetrokken. De harde wind kreeg grip op de dakplaten, waardoor er gevaar ontstond dat ze de weg zouden opwaaien. De brandweer heeft een groot stuk van de weg afgezet, en zal bekijken op welke manier de situatie weer veilig gemaakt kan worden.