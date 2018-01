Stroomsteuring Leeuwarden weer voorbij

De stroomstoring die onder andere ziekenhuis MCL in Leeuwarden woensdagochtend trof, is weer voorbij. Deze begon om ongeveer kwart voor elf 's ochtends. De meldingen kwamen met name uit de woonwijken en bedrijventerreinen aan de zuidkant van de stad. Cruciale afdelingen - zoals de operatiekamers - hebben een noodstroomvoorziening, maar in de kantoren was korte tijd het licht uitgegaan. Daar konden ook de computers niet worden gebruikt.

Volgens woordvoerder Frits Mostert kan het zijn, dat patiënten door de storing even wat langer moesten wachten, maar grote gevolgen waren er niet. Dat komt volgens Mostert mede door de vakantietijd, waardoor het wat rustiger is in het ziekenhuis.