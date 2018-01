Vergunning azc Balk niet rechtsgeldig

De vergunning van de gemeente De Fryske Marren voor het asielzoekerscentrum in Balk is niet rechtsgeldig. De directe buren van het azc waren naar de rechter gestapt en zijn door de rechter in het gelijk gesteld. De Balksters zijn niet tegen opvang van vluchtelingen, maar ze zijn het niet eens met de manier waarop de procedure is gegaan. Het azc zou te dicht op hun melkveehouderijbedrijf zijn gekomen. Daardoor kunnen ze niet uitbreiden. Door de uitspraak van de rechter staat het azc feitelijk illegaal in Balk. De gemeente krijgt de tijd om de procedure opnieuw en beter te doen. Het azc hoeft om die reden vooralsnog niet dicht.