Telefoondieven aangehouden in Mediamarkt Leeuwarden

De politie van Leeuwarden heeft twee winkeldieven aangehouden. Eén van de dieven zat in een rolstoel. De dieven hadden met name belangstelling voor elektronica bij de Mediamarkt. Ze waren eerder actief bij een vestiging in Ede en waren daar te zien op camerabeelden. Het winkelbedrijf stuurde de beelden naar alle vestigingen. Een medewerker in Leeuwarden zag het duo toen het in de Leeuwarder vestiging een slag wilden slaan. Telefoons werden uit de verpakking gehaald en verstopt in de rolstoel. Het duo is door beveiligers aangehouden en overgedragen aan de politie. De politie zoekt nog naar een derde verdachte.