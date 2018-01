Stroomstoring in Leeuwarden: MCL getroffen

​Er is op dit moment een stroomstoring in Leeuwarden. Deze begon om ongeveer kwart voor elf 's ochtends. De meldingen komen met name uit de woonwijken en bedrijventerreinen aan de zuidkant van de stad. Ziekenhuis MCL is een van de getroffen instellingen. Cruciale afdelingen - zoals de operatiekamers - hebben een noodstroomvoorziening, maar in de kantoren is het licht uitgegaan. Daar kunnen ook de computers niet worden gebruikt. Woordvoerder Frits Mostert zegt dat de operaties die al aan de gang waren, afgemaakt worden. Nieuwe operaties kunnen niet worden opgestart, totdat er weer stroom is.

Ook Omrop Fryslân had last van de stroomstoring, maar met behulp van de noodstroomvoorziening konden de systemen zeer snel weer opgestart worden. Ook de radio-uitzending ging gewoon door.