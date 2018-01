FNP wil duidelijkheid over oversteek bij Surhuizum

De fractie van de FNP in Achtkarspelen maakt zich zorgen over het uitblijven van een veilige oversteek bij de Uterwei vanuit De Mieden naar Surhuizum. Er wordt al twee jaar door gemeente en provincie gesproken over een fietstunnel of een fietsbrug. "Tot nu toe is de raad nog niet geïnformeerd over de voortgang en het zint de FNP niet", zegt de fractie in een persbericht.

De fractie wil van de gemeente weten of er overleg is geweest en of dit concreet wat heeft opgeleverd. De gemeente komt binnen 30 dagen met een antwoord op de vragen.