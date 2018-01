Vangrail doorboort bus in Sneek

Een bizar ongeluk in Sneek woensdagochtend. Een streekbus kwam op de Lommerweg in Sneek in botsing met een vangrail. De vangrail heeft hierbij de bus van voor naar achter doorboord. De bestuurder van de bus en een passagier kwamen met de schrik vrij. Het ongeluk zorgde voor een flinke ravage. Een bergingsbedrijf moest eraan te pas komen om de bus af te voeren.