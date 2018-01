Donderdag sectie op het lichaam van overleden Westerener

Het stoffelijk overschot van Remon Bruinsma wordt donderdag onderzocht. Er wordt sectie gedaan op zijn lichaam, om achter de doodsoorzaak te komen. De politie kan nog niets zeggen over wanneer de uitkomsten van dat onderzoek bekend worden. "Wij stellen uiteraard eerst de familie in kennis'', zegt de politie. Het lichaam van de sinds 1 december vermiste Bruinsma werd afgelopen maandag in het water van de Prinsentuin gevonden. Er zijn nog veel vragen over wat er in de nacht van zijn verdwijning is gebeurd.